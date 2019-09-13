RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Изменения в правила благоустройства Рязани обсудят на слушаниях. Постановление о их проведении официально опубликовали в пятницу, 13 сентября.
Обсуждение пройдет в среду, 16 октября, в малом зале горадминистрации на улице Радищева № 28. Начало в 18 часов.
Напомним, в конце марта 2019 года в Рязани
В документе установили границы прилегающих территорий для многоквартирных домов (15 метров), для иных зданий (предпринимателей) (20 метров), соцобъектов (10 метров).
Правилами закреплен и перечень работ по благоустройству, и периодичность их проведения
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДепутаты поздравили калужан с Днем освобождения области от фашистов
|
cледующая новость →Мошенник украл деньги со счета калужанина, пообещав ему биткоины
Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.