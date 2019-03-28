Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:25, 28 марта 2019 199
 0    0

В Рязани приняли новые Правила благоустройства

В Рязани приняли новые Правила благоустройства

В Рязани приняли новые Правила благоустройства. В четверг, 28 марта, депутаты гордумы единогласно проголосовали за новый документ.

В новых правилах установили границы прилегающей территорий, на которой собственники зданий обязаны наводить порядок:

  • для частных домов — 5 метров;
  • для объектов соцсферы — 10 метров;
  • для многоквартирных домов — 15 метров;
  • для иных зданий (предпринимателей) — 20 метров.

Правилами закреплен и перечень работ по благоустройству, и периодичность их проведения.

В частности, для территорий многоквартирных домов предусмотрен окос газонов, подметание, сбор мусора, уборка от снега пешеходных дорожек.

Около жилых домов убираться необходимо раз в неделю, около детсадов и школ — два, около иных зданий — три.

Помимо этого, в документе прописаны правила содержания фасадов зданий, проведения земляных работ, озеленения, детских и спортивных площадок, парковок, малых архитектурных форм, площадок для выгула животных.

Глава Рязани Юлия Рокотянская отметила, что коллеги из Калуги, с которыми накануне подписали соглашение, готовы перенять опыт областного центра в принятии правил благоустройства.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

В начале марта региональное УФАС опубликовало информацию о привлечении ПАО «РЭСК» к административной ответственности за отключение электричества в Сапожке.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 107 234
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 9
20:03, 16 марта 2019 40 384
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 37 168
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
15:39, 15 марта 2019 26 646
Стало известно, где Любимов купил квартиру
18:39, 16 марта 2019 24 473
Рязанцам напомнили о работе телефонной линии «Ребенок в опасности»
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум