В Рязани приняли новые Правила благоустройства. В четверг, 28 марта, депутаты гордумы единогласно проголосовали за новый документ.
В новых правилах установили границы прилегающей территорий, на которой собственники зданий обязаны наводить порядок:
- для частных домов — 5 метров;
- для объектов соцсферы — 10 метров;
- для многоквартирных домов — 15 метров;
- для иных зданий (предпринимателей) — 20 метров.
Правилами закреплен и перечень работ по благоустройству, и периодичность их проведения.
В частности, для территорий многоквартирных домов предусмотрен окос газонов, подметание, сбор мусора, уборка от снега пешеходных дорожек.
Около жилых домов убираться необходимо раз в неделю, около детсадов и школ — два, около иных зданий — три.
Помимо этого, в документе прописаны правила содержания фасадов зданий, проведения земляных работ, озеленения, детских и спортивных площадок, парковок, малых архитектурных форм, площадок для выгула животных.
Глава Рязани Юлия Рокотянская отметила, что коллеги из Калуги, с которыми накануне