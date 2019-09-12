В Брянске построят бассейн с 50-метровыми дорожками

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Бежицком районе Брянска построят бассейн с 50-метровыми дорожками. Проработать проект поручил губернатор Александр Богомаз, передает «
В среду, 11 сентября, глава региона встретился с брянским пловцом Ильей Бородиным, которые завоевал серебро на первенстве мира.
Президент Федерации плавания Брянской области Светлана Новикова обратила внимание Богомаза, что за год у пловцов было много стартов на «длинной воде», а бассейны везде — 25-метровые.
Губернатор пообещал переработать проект бежицкого бассейна, чтобы дорожки соответствовали олимпийскому стандарту.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖителя ряжского села угрожали убить бутылкой за вмешательство в семейную ссору
|
cледующая новость →На улице Дзержинского сбили девушку — соцсети
Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.