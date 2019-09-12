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16:21, 12 сентября 2019 459
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Проект «Рязань — Новогодняя столица России 2020» представили на международном форуме по туризму

Проект «Рязань — Новогодняя столица России 2020» представили на международном форуме по туризму

Фото: Администрация Рязани

Проект «Рязань — Новогодняя столица России 2020» представили на международном форуме-выставке по туризму «Отдых Leisure 2019», которая прошла с 10 по 12 сентября, сообщил сайт горадминистрации.

В выставке приняли участие около 870 представителей туриндустрии из 41 страны мира и 44 субъектов России.

«Проект „Рязань — Новогодняя столица России 2020“ вызвал большой интерес участников выставки. Более пяти тысяч посетителей познакомились с проектом и получили в подарок яркие буклеты с основной информацией, а также красочные путеводители по городу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на благоустройство Рязани к «Новогодней столице 2020» выделили 63 миллиона рублей.


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