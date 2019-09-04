На благоустройство Рязани к «Новогодней столице 2020» выделили больше шестидесяти миллионов рублей

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На благоустройство Рязани к «Новогодней столице 2020» выделили 63 миллиона рублей. Об этом говорится в смете проекта (копия документа имеется в распоряжении RZN.info).
На эти деньги планируют благоустроить четыре локации:
При этом из городского бюджета выделят чуть больше трех миллионов рублей. Остальные средства поступят из вышестоящих бюджетов.
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