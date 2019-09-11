Жительница Клепиковского района задолжала по алиментам почти 700 тысяч рублей

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Фото: Pixabay.com
Жительница Клепиковского района задолжала по алиментам 686 тысяч рублей. Об этом сообщила
По данным судебных приставов, женщина с 2012 года не передавала четверть своего заработка отцу ребенка. Сейчас она не работает.
За уклонение от уплаты алиментов на женщину завели дело по части 1 статьи 157 УК.
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