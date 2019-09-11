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Во вторник, 10 сентября, во Владимире двухлетний мальчик выпал из окна с высоты второго этажа, сообщил
Жительница микрорайона Юрьевец оставила сына без присмотра в комнате с открытым окном, а сама вышла на кухню. Ребенок забрался на диван, затем на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал.
Пострадавшего с травмами головы доставили в ОДКБ. Следователи выяснили, что мать во время произошедшего находилась в состоянии опьянения.
По словам соседей женщины, они неоднократно забирали мальчика с общего балкона общежития, куда ребенок выбегал один.
«После выздоровления малыша будет решен вопрос о его дальнейшем безопасном жизнеустройстве», — говорится в сообщении.
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.