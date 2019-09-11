В среду полиция проверит рязанских водителей автобусов и маршруток на соблюдение ПДД

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 11 сентября, полиция проверит рязанских водителей автобусов и маршруток на соблюдение ПДД. Об этом сообщил
Это коснется водителей, должностных и юридических лиц организаций, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе.
«Мероприятия проводятся в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства», — написал представитель управления.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТулячка зарезала собутыльника и попыталась скрыться
|
cледующая новость →В рязанском поселке экскаватор раскопал землю у фундамента уникального храма
Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.