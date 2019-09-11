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В Спас-Клепиках москвичку осудили за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщил
Установлено, что 17 июня в 21:20 в Клепиковском районе пьяная подсудимая, не имея водительских прав, ехала на машине. Ее остановил сотрудник ГИБДД.
На следующий день она предложила сто тысяч рублей начальнику ОГИБДД за то, чтобы на нее не составляли протокол. Сотрудник полиции от денег отказался. Женщину задержали, свою вину она полностью признала и раскаялась.
Женщина заплатит штраф в размере ста тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.
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