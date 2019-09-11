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13:25, 11 сентября 2019 311
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В Спас-Клепиках москвичку осудили за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

В Спас-Клепиках москвичку осудили за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

В Спас-Клепиках москвичку осудили за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Установлено, что 17 июня в 21:20 в Клепиковском районе пьяная подсудимая, не имея водительских прав, ехала на машине. Ее остановил сотрудник ГИБДД.

На следующий день она предложила сто тысяч рублей начальнику ОГИБДД за то, чтобы на нее не составляли протокол. Сотрудник полиции от денег отказался. Женщину задержали, свою вину она полностью признала и раскаялась.

Женщина заплатит штраф в размере ста тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.


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Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани 6

Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.

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