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Фото: УМВД по Рязанской области
В Рыбновском районе грузовик «расплющил» внедорожник. Об этом
Авария произошла в среду, 11 сентября, в 12:40 на 167 километре трасы М5 «Урал». «МАЗ» с полуприцепом столкнулся с Great Wall. Пассажирка внедорожника погибла, водителя госпитализировали.
На месте работают автоинспекторы.
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