Аварию с «расплющенным» внедорожником и грузовиком в Рыбновском районе сняли на видео

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Фото: УМВД по Рязанской области
Аварию с «расплющенным» внедорожником в Рыбновском районе сняли на видео. Ролик с места ДТП появился в группе «
Напомним, в среду, 11 сентября, в 12:40 на 167 километре трасы М5 «Урал» «МАЗ» с полуприцепом
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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».