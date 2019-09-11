В Муроме бешеная лиса напала на собаку. Объявлен карантин

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В Дмитриевской слободе в Муроме бешеная лиса напала на собаку. Владелец пса подстрелил животное. Об этом пишет «
Заболевание подтвердили специалисты. В городе объявили карантин по бешенству, который продлится до 20 октября.
В это время в Муроме запретят устраивать выставки собак и кошек, вывозить животных из города и продавать.
Также отмечается, что домашних питомцев можно привить от бешенства бесплатно в «Муромской станции по борьбе с болезнями животных».
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.