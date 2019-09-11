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В Липецке пройдет крестный ход «За трезвость», сообщил
Участники пройдут от храма преподобного Сергия Радонежского по улицам Политехническая, Бехтеева, Славянова и Замятина вокруг микрорайона Университетский. Перед началом крестного хода в храме преподобного Сергия Радонежского будет молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша».
Инициатором мероприятия выступило православное общество «Трезвение».
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.