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В Кальном сбили мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло утром в среду, 11 сентября, на Касимовском шоссе около остановки «Кальное».
24-летний водитель «четырнадцатой» сбил 24-летнего рязанца, который переходил дорогу на переходе на зеленый сигнал светофора.
Пострадавшего доставляли в больницу.
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.