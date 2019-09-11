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Рязанцы поддержали идею публичных отчетов чиновников. Результаты опроса губернатор Николай Любимов опубликовал на своей странице «ВКонтакте».
Глава региона поблагодарил голосовавших и заявил, что результаты подтвердили необходимость «живого диалога власти и общества».
«Дал поручение проработать формат таких встреч-отчетов с учетом ваших комментариев. О дате и времени первой такой встречи сообщу у себя в аккаунте. Следите за анонсами», — говорится в сообщении.
Ранее Любимов
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