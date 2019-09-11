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10:03, 11 сентября 2019 292
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Рязанцы поддержали идею публичных отчетов чиновников

Рязанцы поддержали идею публичных отчетов чиновников

Рязанцы поддержали идею публичных отчетов чиновников. Результаты опроса губернатор Николай Любимов опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

Глава региона поблагодарил голосовавших и заявил, что результаты подтвердили необходимость «живого диалога власти и общества».

«Дал поручение проработать формат таких встреч-отчетов с учетом ваших комментариев. О дате и времени первой такой встречи сообщу у себя в аккаунте. Следите за анонсами», — говорится в сообщении.

Ранее Любимов предложил сделать подобные встречи регулярными, а региональным зампредам и профильным министрам отчитываться перед рязанцами.


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