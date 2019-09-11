«Рязаньэнерго» усилил борьбу с рекламой устройств для хищения электроэнергии

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С начала года сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» нашли в интернете 45 ресурсов, рассказывающих, как украсть электричество путем воздействия на приборы учета. На сайтах размещали сведения о принципах действия и предложения о продаже приборов и приспособлений для занижения и искажения показаний счетчиков. По всем выявленным фактам энергетики подготовили и направили в прокуратуру заявления о признании этой информации запрещенной к распространению.
В отношении 33 сайтов в суды уже направили исковые заявления для проведения процедуры ограничения доступа к ним. Шесть ресурсов решениями судов уже заблокировали. Для принятия мер прокурорского реагирования «Рязаньэнерго» передал еще шесть обращений о нарушениях. По ним надзорные органы проводят проверки.
«Информация, размещаемая на подобных сайтах, провоцирует потребителей к совершению противоправных действий. Приобретая и используя товары для искажения показаний счетчиков, потребители несанкционированно вмешиваются в их работу, нарушая порядок учета электроэнергии, — пояснили в „Рязаньэнерго“. — Причем в категорию энерговоров могут попасть и добропорядочные жители, которые, не разобравшись в вопросе, могут прибрести разрекламированный „энергосберегающий“ счетчик, что на самом деле приведет их к нарушению законодательства».
Энергетики регулярно проводят рейды по выявлению безучетного и бездоговорного энергопотребления во всех районах. Нарушители компенсируют ущерб, их также привлекают к к уголовной (статья 165 УК РФ) или административной (статья 7.19 КоАП РФ) ответственности с выплатой штрафа.
Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье»: 8 (800) 50-50-115 (звонок по России бесплатный)
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