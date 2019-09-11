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Обманутые вкладчики КПК «Честный капитал» написали заявление в полицию. Об этом сообщил сайт ГТРК «
В Рязани офис кредитно-потребительского кооператива располагался на Кольцова, дом 10. Сегодня двери там закрыты, а вывеска исчезла.
На официальном сайте КПК также нет никакой информации о закрытии. На телефонные звонки в офисе никто не отвечает.
Недавно этот КПК прекратил свою деятельность в Туле.
Фото ГТРК «Ока»
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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».