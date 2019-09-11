Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:13, 11 сентября 2019 81
 0    0

Облдума продлит сроки использования регионального материнского капитала

Облдума продлит сроки использования регионального материнского капитала

Облдума продлит сроки использования регионального материнского капитала. Об этом в среду, 11 сентября, сообщил спикер заксобрания Аркадий Фомин на открытии осенней сессии.

По его словам, депутаты также планируют расширить список направлений, на которые можно потратить маткапитал. В ближайшее время этот вопрос обсудят с многодетными семьями и общественниками. Также Фомин поделился другими планами на осеннюю сессию.

Он заявил, что парламенту предстоит работа над проектом трехлетнего бюджета совместно с правительством области.

Также начнется работа над законопроектом, который сможет упростить декларирование доходов депутатов сельских поселений, работающих на непостоянной основе.

Еще один вопрос, который обсудят — создание условий для участников региональных инвестпроектов и льготы по налогу на прибыль для них.

Фомин отметил, что в планах облдумы работа с контролирующими органами по жалобам рязанцев на экологию.

В заключении спикер облдумы поблагодарил депутатов за контроль за строящимися и реконструируемыми в рамках нацпроектов и местных инициатив школами, детсадами, домами культуры, дорогами.

Отметим, что в конце сентября пройдет еще одно заседание с расширенной повесткой.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
ХК Рязань. С чистого листа

ХК Рязань. С чистого листа

В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».

Популярное
Комментируемое
Новое
17:09, 3 сентября 2019 17 591
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 17 309
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:43, 3 сентября 2019 15 882
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
12:55, 2 сентября 2019 15 648
В Рязани закроется филиал института культуры 7
13:38, 1 сентября 2019 12 746
Рязанцев предупредили о раке картофеля 1
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум