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Облдума продлит сроки использования регионального материнского капитала. Об этом в среду, 11 сентября, сообщил спикер заксобрания Аркадий Фомин на открытии осенней сессии.
По его словам, депутаты также планируют расширить список направлений, на которые можно потратить маткапитал. В ближайшее время этот вопрос обсудят с многодетными семьями и общественниками. Также Фомин поделился другими планами на осеннюю сессию.
Он заявил, что парламенту предстоит работа над проектом трехлетнего бюджета совместно с правительством области.
Также начнется работа над законопроектом, который сможет упростить декларирование доходов депутатов сельских поселений, работающих на непостоянной основе.
Еще один вопрос, который обсудят — создание условий для участников региональных инвестпроектов и льготы по налогу на прибыль для них.
Фомин отметил, что в планах облдумы работа с контролирующими органами по жалобам рязанцев на экологию.
В заключении спикер облдумы поблагодарил депутатов за контроль за строящимися и реконструируемыми в рамках нацпроектов и местных инициатив школами, детсадами, домами культуры, дорогами.
Отметим, что в конце сентября пройдет еще одно заседание с расширенной повесткой.
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