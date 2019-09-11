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11:39, 11 сентября 2019 83
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Николай Любимов рассказал о целях строительства «Сухого порта» под Рязанью

Николай Любимов рассказал о целях строительства «Сухого порта» под Рязанью

Николай Любимов назвал цели строительства «Сухого порта» под Рязанью. Об этом губернатор региона рассказал в интервью ТАСС.

На данный момент такие комплексы работают в Калужской области и Санкт-Петербурге.

«Рязань в этом плане обладает колоссальным потенциалом благодаря выгодному географическому положению и человеческому капиталу, — сказал Любимов, — „Сухой порт“ перераспределит грузопотоки перегруженного Московского транспортного узла и обеспечит вовлечение рязанского региона в систему международного товарообмена. Это даст региону выход за рубеж, в том числе в Китай, на Ближний Восток».

Также губернатор отметил, что из Рязанской области организуют постоянные железнодорожные перевозки по направлениям «Урал», «Забайкалье», «Юго-Восточная Азия», «Восточная Европа».

«Только на площадке промпарка, созданного вокруг „Сухого порта“, появится более трех тысяч рабочих мест при инвестициях 7,7 миллиарда рублей. В общем, нишу займет тот, кто первым все правильно сделает. Мы поэтому пытаемся запустить это все быстрее», — закончил Любимов.

Напомним, в 2018 году правительство региона заключило контракт на постройку «Сухого порта» с люксембургским холдингом FLBS. Индустриальный парк площадью 500 гектаров появится на выезде между трассой М-5 и железной дорогой.


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