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8:48, 7 сентября 2018 3 106
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Люксембургский холдинг станет оператором сухого порта под Рязанью

Люксембургский холдинг станет оператором сухого порта под Рязанью

Оператором индустриального парка «Сухой порт Рязань» станет люксембургский холдинг FLBS. Об этом сообщил Николай Любимов на площадке Московского финансового форума, передает ТАСС.

По словам губернатора, порт станет логистической и индустриальной базой, «для того, чтобы туда приходили предприятия, причем не только крупные и средние, но и малые».

«Я надеюсь, что соглашение будет подписано в течение двух месяцев», — отметил глава региона.

Любимов подчеркнул, что концепция парка уже разработана. Бизнес-план подготовят «в ближайшие месяцы».

Глава региона также отметил, что руководство люксембургского холдинга уже участвовало в создании центра «Фрейт Вилладж Ворсино» в Калужской области. Позже он стал частью проекта «Новый Шелковый путь».

Ранее Любимов сообщал, что Рязанская область для строительства индустриального парка собирается привлечь инвестора из Люксембурга.

Напомним, индустриальный парк площадью 500 гектаров появится на выезде между трассой М-5 и железной дорогой.

Справка

FLBS — люксембургский финансовый холдинг, управляющий частным акционерным капиталом и котирующимися на бирже компаниями. Компания управляет активами в сумме около 200 млн евро компаний из Европы и Африки.


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