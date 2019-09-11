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19:44, 11 сентября 2019 141
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«Корпорация развития Рязанской области» подписала соглашение о сотрудничестве с «Платформой НТИ»

«Корпорация развития Рязанской области» подписала соглашение о сотрудничестве с «Платформой НТИ»

«Корпорация развития Рязанской области» подписала соглашение о сотрудничестве и развитии проекта «Точка кипения — Рязань» с «Платформой НТИ».

Пространство коллективной работы «Точка кипения» — это федеральный проект, призванный обеспечить взаимодействие деловых и научных молодежных сообществ для реализации идей, способствующих позитивным изменениям в регионе.

«Задача Рязанского инновационного научно-технологического центра — объединить научный, образовательный и производственный потенциал Рязанской области в сфере инноваций и высоких технологий с целью поддержки существующих и создания новых передовых предприятий, развития молодежного предпринимательства и доведения стартапов до стадии коммерциализации. Технопарк станет центром притяжения инвестиций в современные предприятия региона, даст новый импульс развитию малого и среднего инновационного предпринимательства, позволит создать новые рабочие места», — рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Рязанской области» Юрий Иванов.

«"Точка кипения — Рязань» — это проект Агентства стратегических инициатив совместно с Корпорацией развития Рязанской области, благодаря которому рязанцы смогут бесплатно проводить специальные мероприятия, работать в режиме коворкинга и проводить деловые встречи. Для того, чтобы попасть в «Точку кипения» и организовать в ней мероприятие, нужно зарегистрироваться в системе leader-id.ru. и пройти модерацию", — рассказал программный директор РИНТЦ Евгений Кутузов.

Напомним, в среду, 11 сентября, прошло открытие пространства коллективной работы «Точка кипения» в Рязани.


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