«Корпорация развития Рязанской области» подписала соглашение о сотрудничестве с «Платформой НТИ»

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«Корпорация развития Рязанской области» подписала соглашение о сотрудничестве и развитии проекта «Точка кипения — Рязань» с «Платформой НТИ».
Пространство коллективной работы «Точка кипения» — это федеральный проект, призванный обеспечить взаимодействие деловых и научных молодежных сообществ для реализации идей, способствующих позитивным изменениям в регионе.
«Задача Рязанского инновационного научно-технологического центра — объединить научный, образовательный и производственный потенциал Рязанской области в сфере инноваций и высоких технологий с целью поддержки существующих и создания новых передовых предприятий, развития молодежного предпринимательства и доведения стартапов до стадии коммерциализации. Технопарк станет центром притяжения инвестиций в современные предприятия региона, даст новый импульс развитию малого и среднего инновационного предпринимательства, позволит создать новые рабочие места», — рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Рязанской области» Юрий Иванов.
«"Точка кипения — Рязань» — это проект Агентства стратегических инициатив совместно с Корпорацией развития Рязанской области, благодаря которому рязанцы смогут бесплатно проводить специальные мероприятия, работать в режиме коворкинга и проводить деловые встречи. Для того, чтобы попасть в «Точку кипения» и организовать в ней мероприятие, нужно зарегистрироваться в системе leader-id.ru. и пройти модерацию", — рассказал программный директор РИНТЦ Евгений Кутузов.
Напомним, в среду, 11 сентября,
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