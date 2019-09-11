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14:52, 11 сентября 2019 174
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Главой администрации Липецкой области зарегистрирован Игорь Артамонов

Главой администрации Липецкой области зарегистрирован Игорь Артамонов

Избирательная комиссия Липецкой области зарегистрировала главой администрации региона победившего на выборах 8 сентября Игоря Артамонова, передает ТАСС.

Удостоверение выдадут Артамонову на инаугурации 13 сентября.

На должность главы администрации Липецкой области на выборах 8 сентября претендовали пять кандидатов. Избирательная комиссия региона признала победителем врио главы региона Игоря Артамонова, который набрал 67,28% голосов избирателей. На втором месте по числу набранных голосов — представитель КПРФ Сергей Токарев, у которого 20,03%, на третьем — Лариса Ксенофонтова от «Справедливой России», у нее 4,6%.

Также участвовали в выборах Андрей Плотников от партии «Коммунисты России», которому отдали голоса 3,19% избирателей, и Андрей Григорьев от «Патриотов России» — у него 2,84%. Явка на выборах составила 47,1%.

Выборы главы Липецкой области проводились в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин 2 октября 2018 года принял досрочную отставку губернатора области Олега Королева, который руководил регионом 20 лет.


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