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В Шиловском районе поймали сома весом 71 килограмм. Об этом рассказал сам рыбак в группе «ВКонтакте» «
В комментариях автор публикации отметил, что ловил сома на полукилограммового окуня.
Напомним, ранее в этом году в Пронском районе рыбак
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