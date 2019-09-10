В Дашково-Песочне открыли прогулочную зону в парке «Вишневый сад». Фото

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В понедельник, 9 сентября, в Дашково-Песочне открыли «тихую зону» в парке «Вишневый сад». Об этом сообщили на
В мероприятии приняли участие первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова и руководитель городской администрации Елена Сорокина.
Парк оборудовали детской и спортивной площадками.
Впрочем, как отметила инициатор проекта Ирина Шалина, на сдаче этого объекта благоустройство парка не закончится.
«Родители проявляют инициативу сделать зону отдыха для малышей, детскую мини-площадку. ТОС решил их поддержать и силами жителей провести субботники по озеленению», — подчеркнула она.
Как сообщили в администрации, в 2019 году в Рязани реализуют 24 проекта на сумму около 30 миллионов рублей.
Территорию «Вишневого сада» начали благоустраивать в 2017 году жители 5-го и 6-го микрорайонов Дашково-Песочни.
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