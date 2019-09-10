Блогер Варламов раскритиковал платную детскую площадку в Липецке

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Блогер
Автор статьи заявил, что лучшие детские площадки мира совершенно бесплатны.
«Невероятно, но общественные детские площадки строят не ради извлечения прибыли, а для развития детей», — написал Варламов.
Блогер рассказал, что ему написала местная жительница, которая переехала в Липецк из Москвы. Мне пришло письмо от одной липчанки, которая рассказала, что в городе есть детский парк «Сказка», а в нём есть детская площадка. И она платная!
«Я обратилась к вице-мэру Липецка с просьбой сделать зону бесплатной. На приеме он возмутился, что если в одном парке будет вход бесплатный, а в других за деньги, это будет несправедливо по отношению к жителям тех районов, ведь и там придется делать бесплатный вход», — написала девушка.
Варламов, в частности, обратил внимание на сломанные карусели, разбитый асфальт и пустую песочницу.
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