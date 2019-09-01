Вжух и… Под Рязанью вдоль дороги гуляет верблюд

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Под Рязанью сфотографировали гулявшего вдоль дороги верблюда. Снимок опубликовали в группе «
По словам автора, он сделал фотографию между деревней Рубцово и поселком Новоселки. Один из подписчиков группы уточнил, что верблюд почти ежедневно пасется вместе с лошадьми в районе Льгова.
Напомним, в конце августа в Полянах циркового медведя «
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