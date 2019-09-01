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16:05, 1 сентября 2019 128
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Вжух и… Под Рязанью вдоль дороги гуляет верблюд

Вжух и… Под Рязанью вдоль дороги гуляет верблюд

Под Рязанью сфотографировали гулявшего вдоль дороги верблюда. Снимок опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте» в воскресенье, 1 сентября.

По словам автора, он сделал фотографию между деревней Рубцово и поселком Новоселки. Один из подписчиков группы уточнил, что верблюд почти ежедневно пасется вместе с лошадьми в районе Льгова.

Напомним, в конце августа в Полянах циркового медведя «угостили» арбузом.


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