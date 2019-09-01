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Виновнику смертельного ДТП в Сараевском районе вынесли приговор, пишет издательство «Пресса».
Жителя Александро-Невского района приговорили к двум годам колонии-поселения. Также мужчину на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем.
Напомним, авария произошла 30 апреля 2017 года. Рязанец, управляя «ВАЗ-21150», превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся. 45-летний пассажир, находившийся в машине, был доставлен с травмами в больницу, где впоследствии
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.