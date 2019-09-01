В Рыбном собака покусала четырехлетнего ребенка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рыбном собака укусила четырехлетнего ребенка за руку. Об этом рассказал
По словам мужчины, на ребенка напал пес, чей хозяин живет в доме №4 на улице Большой. Как отмечает Крестьянинов, «владелец неадекватен, разговаривать не собирается».
«Набросился на нас с лопатой», — уточнил рязанец.
Он написал заявление в полицию и ветслужбу.
«В полиции чего-то „страшного“ не усматривают, сказали что даже нет за это административного наказания. Говорит, всякое бывает (орфография и пунктуация автора — прим. ред.), — возмущается мужчина. — Бывает, чо. У нас же собака друг человека, у псины прав больше, чем у человека».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанский врач снялся в медицинском ток-шоу
Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.