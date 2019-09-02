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Полиция начала проверку после нападения собаки на ребенка в Рыбном. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В ведомстве уточнили, что в воскресенье, 1 сентября, местный житель написал заявление в полицию. Мужчина указал, что во дворе на улице Большой четырехлетнего ребенка за ногу
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