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В Рязанском районе отремонтировали две школы. Об этом сообщил
В конце августа в Кораблинской школе заменили крышу. В Семено-Оленинской — отремонтировали спортзал. Ко Дню знаний старые окна и двери заменили на современные.
Кроме того, провели косметический ремонт помещения: покрасили стены и полы, нанесли разметку.
В этом году также отремонтировали крышу, заменили двери, установили пандус. Кроме того, в учреждении поменяли электропроводку и установили камеры видеонаблюдения.
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