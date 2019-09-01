Рязанский врач снялся в медицинском ток-шоу

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Рязанский дерматовенеролог Денис Яничкин снялся в медицинском ток-шоу. Об этом
Научно-популярный проект о медицине снимает телеканал ТКР. В его рамках рязанские медики ответят на вопросы ведущих и зрителей.
«Мы плодотворно и охотно сотрудничаем с региональными СМИ, врачи диспансера компетентно могут ответить на вопросы по своей специализации, — прокомментировала съемки главврач Елена Большакова. — Сегодня наше учреждение здравоохранения оказывает широкий спектр медицинских услуг».
Отмечается, что ток-шоу осветит «важные темы современной диагностики и лечения заболеваний».
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.