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Рязанский пожарный показал, как тушили склад с досками. На своем
Пожарные проверили сведения о том, что на складе есть люди. Как оказалось, горожане успели выйти из здания и находились неподалеку.
Рязанец неоднократно делился роликами, снятыми во время работы. Так, например, на экшн-камеру попали пожары на
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.