Рязанка на «Форде» сбила девятилетнего мальчика

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Фото: УМВД по Рязанской области
В субботу, 31 августа, на улице Большой сбили ребенка. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, 26-летняя девушка за рулем Ford сбила 9-летняя мальчика во дворе дома №102.
В результате ДТП пострадавшего госпитализировали. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.