Рязанцы попросили Сорокину отремонтировать дороги во дворах

В субботу, 31 августа, и.о. главы администрации Елена Сорокина в очередной раз осмотрела территории Рязани совместно с руководителями структурных подразделений, представителями префектур, управляющих компаний, ТОС и подрядчиками, сообщил сайт мэрии.

Жители дома №5 по улице Юбилейной пожаловались на плохое состояние проезда во дворе и детской игровой площадки, а также на сухие деревья и ветки.

Сорокина поручила управлению энергетики и ЖКХ держать на контроле коммунальные платежи, а префектуре — организовать работы по опиловке сухих веток.

Кроме того, из-за жалоб рязанцев, проживающих по улицам Славянский проспект и Братиславская, Сорокина поручила рассмотреть возможность установки ограждения пешеходной зоны от дороги на данном участке. Дирекцию благоустройства города в семидневный срок обязали удалить кусты и поросль.

Руководитель горадминистрации посетила территорию в районе дома №3 по улице Боголюбова, где началось строительство жилого дома.

Жители вновь пожаловались на ремонт дороги и отсутствие пешеходного тротуара. Также активисты попросили запретить въезд спецтехники на улицу Боголюбова с улицы Касимовское шоссе.

Сорокина обратилась к подрядчикам, чтобы обустроить пешеходную зону. Работы должны провести до конца сентября.

Участники объезда осмотрели территорию школы №71 на улице Зубковой. Выяснилось, что пешеходную дорожку возле учреждения постоянно заливает водой в непогоду. Из-за этого ученики с трудом добираются в школу. Сорокина поручила проработать проблемный вопрос.

Комиссия прибыла в поселок Никуличи на улицу Пронскую к дому №44. На встрече Сорокина изучила проект местной инициативы «Преображение колодца отца Авеля».

В рамках проекта запланированы демонтаж старого и установка нового навеса, верхнего кольца колодца и его подъемного механизма, расчистка территории, ремонт дороги с установкой бордюра, укладка тротуарной плитки, обустройство парковки, озеленение территории, очистка колодца, организация дренажной системы, установка лавочек, ограждений и урн, фонарей, информационного стенда и указателей.

В начале сентября начнутся работы по проекту.

И.о. главы администрации, подводя итоги осмотра территорий, подчеркнула, что работы на всех объектах должны быть завершены точно в срок и напомнила, что «все замечания и недочеты должны быть оперативно устранены».