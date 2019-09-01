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18:33, 1 сентября 2019 904
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Рязанцы помолились в кремле перед началом учебного года

Рязанцы помолились в кремле перед началом учебного года

Фото: Рязанская епархия

Рязанцы помолились в Спасо-Преображенском монастырском соборе кремля перед началом учебного года. На службу собрались преподаватели и студенты духовной семинарии, в том числе воспитанницы регентского отделения, сообщил сайт епархии.

Верующие также помолились у мощей Василия Рязанского, которые находятся в Христорождественском соборе. Святителя почитают как небесного покровителя города.

«Соборными молитвами было положено доброе начало очередного учебного года. И теперь главное, чтобы все просимое, рассуждение, терпение и мудрость, студенты, школьники и их преподаватели хранили бы и умножали в своих сердцах, несмотря на неизбежные сложности предстоящей учебной поры», — отметили в епархии.


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