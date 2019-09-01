Рязанцы помолились в кремле перед началом учебного года

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Фото: Рязанская епархия
Рязанцы помолились в Спасо-Преображенском монастырском соборе кремля перед началом учебного года. На службу собрались преподаватели и студенты духовной семинарии, в том числе воспитанницы регентского отделения,
Верующие также помолились у мощей Василия Рязанского, которые находятся в Христорождественском соборе. Святителя почитают как небесного покровителя города.
«Соборными молитвами было положено доброе начало очередного учебного года. И теперь главное, чтобы все просимое, рассуждение, терпение и мудрость, студенты, школьники и их преподаватели хранили бы и умножали в своих сердцах, несмотря на неизбежные сложности предстоящей учебной поры», — отметили в епархии.
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