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Рязанцев предупредили о раке картофеля. Информация появилась на
По словам специалистов, такой плод имеет непривлекательный внешний вид и становится непригодным для употребления в пищу.
«Возбудителем заболевания является патогенный гриб — „Synchytrium endobioticum“. Одной из причин образования рака картошки является ее посадка на одно и то же место несколько лет подряд. Споры гриба могут передаваться вместе с рабочей одеждой, обувью, инструментом или распространяться различными насекомыми», — говорится в сообщении.
Отмечается, что картофельный рак начинает проявляться с образования маленьких светлых бугорков вокруг глазков клубня. Постепенно они темнеют, увеличиваются в размере и в результате превращаются в бурые бородавчатые наросты.
Растения с зараженного участка необходимо сжигать. На месте около трех лет не рекомендуется выращивать картофель. Сажать можно культуры, не подверженные этому недугу, такие как капуста, лук, свекла или огурцы.
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