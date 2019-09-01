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136 рязанцев бросили курить в рамках акции «Лето без табачного дыма», сообщил
Всего в проекте приняли участие 396 человек. Акция проходила в три этапа: с 17 по 28 июня — первичное обследование в кабинетах отказа от табака и профилактики неинфекционных заболеваний; с 1 по 31 июля — период отказа от курения, с 1 по 9 августа — повторное обследование.
Победители получили бесплатные абонементы и разовые посещения на оздоровительные программы в физкультурно-оздоровительных комплексах.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.