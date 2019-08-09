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10:08, 9 августа 2019 515
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Строительство футбольного манежа в Рязани обойдется в полмиллиарда

Строительство футбольного манежа в Рязани обойдется в полмиллиарда

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Строительство футбольного манежа в Рязани обойдется в полмиллиарда. Об этом в четверг, 8 августа, после публичных слушаний рассказал директор рязанской спортивной школы по футболу Анатолий Бороненков.

По его словам, регион получит средства от государства в рамках проекта «Спорт — норма жизни».

Предметом слушаний стал перевод участка общей площадью 9 504 кв метра в Мервине из зоны парков и скверов в зону для сооружений, предназначенных для отдыха и занятий спортом. Бороненков пояснил, что изменения требуются для расположения рядом с манежем парковочных мест.

Манеж планируют разместить рядом с центром единоборств. Участок находится в зоне подтопления, поэтому для строительства потребуется насыпной грунт.

Ранее объект планировали разместить в Дягилеве, однако местные жители выступили против строительства. Кроме того, стоимость предыдущего проекта превышала миллиард рублей.

Напомним, в манеже появится футбольное поле с трибуной, а также две тренировочные площадки и тренажеры.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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