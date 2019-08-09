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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Строительство футбольного манежа в Рязани обойдется в полмиллиарда. Об этом в четверг, 8 августа, после публичных слушаний рассказал директор рязанской спортивной школы по футболу Анатолий Бороненков.
По его словам, регион получит средства от государства в рамках проекта «Спорт — норма жизни».
Предметом слушаний стал перевод участка общей площадью 9 504 кв метра в Мервине из зоны парков и скверов в зону для сооружений, предназначенных для отдыха и занятий спортом. Бороненков пояснил, что изменения требуются для расположения рядом с манежем парковочных мест.
Манеж планируют разместить рядом с центром единоборств. Участок находится в зоне подтопления, поэтому для строительства потребуется насыпной грунт.
Ранее объект планировали разместить в Дягилеве, однако местные жители выступили против строительства. Кроме того, стоимость предыдущего проекта превышала миллиард рублей.
Напомним, в манеже
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