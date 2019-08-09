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Рязанские пожарные показали, как тушили горевший дом на Право-Лыбедской. Видео опубликовали на Youtube.
Напомним, вечером в среду, 7 августа, на улице Право-Лыбедской
Ранее этот дом
Из-за случившегося многодетная семья
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