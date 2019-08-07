На улице Право-Лыбедской загорелся деревянный дом

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Вечером в среду, 7 августа, на улице Право-Лыбедской вновь загорелся деревянный дом.
«Поджог — 99.9%, — считает очевидец. — Горит стена, со стороны входа».
По его словам, из-за пожара на улице Горького отключили свет.
Горожанин утверждает, что пожар произошел в доме №46. Ранее это здание конца 19 века признали
Подробности уточняются.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.