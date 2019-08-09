На улице Пойменной открыли новую детскую площадку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 9 августа, приняли первый объект в регионе, созданный по программе «Местные инициативы». Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала депутат Рязанской городской думы Елена Волкова.
Им стала детская площадка по улице Пойменной, в районе Михайловского шоссе. В ходе работ также ликвидировали незаконную врезку-колодец в водопровод.
«Уверена, что детям площадка понравится, ну, а нам, взрослым, еще нужно доделать забор и подумать о покрытии», — написала Волкова.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Шлаковом из-за ветра упал столб
Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта?