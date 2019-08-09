Любимов осмотрел новый ФАП в Рыбновском районе

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В пятницу, 9 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов во время рабочей поездки осмотрел новый ФАП в селе Пальные Рыбновского района. Об этом сообщил
Министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий и главврач Рыбновской ЦРБ Юрий Гуреев рассказали главе региона о новом диагностическом оборудовании и его полной укомплектованности необходимыми кадрами.
«Главное, чтобы были довольны люди, которые на прием сюда приходят, и медработники, для которых здесь созданы современные условия, — сказал Николай Любимов. — Мы стараемся делать все для того, чтобы было удобнее и комфортнее жить людям на селе».
Губернатор рассказал, что в 2019 году планируется открыть 15 новых ФАПов в муниципальных образованиях. Любимов поручил Прилуцкому держать на контроле работу по созданию этих объектов.
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