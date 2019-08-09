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Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском увеличилось до девяти человек. Об этом сообщил красноярский интернет-портал
По данным экстренных служб, четверых госпитализировали со средней степенью тяжести, еще пятерым оказали помощь, и их отпустили домой.
Ранее официально сообщалось, что при взрывах на складе боеприпасов под Каменкой пострадали пятеро военнослужащих.
Напомним, взрывы начались в понедельник, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края. Тогда
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