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22:40, 9 августа 2019 122
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Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском увеличилось до девяти человек

Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском увеличилось до девяти человек

Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском увеличилось до девяти человек. Об этом сообщил красноярский интернет-портал ngs24.ru.

По данным экстренных служб, четверых госпитализировали со средней степенью тяжести, еще пятерым оказали помощь, и их отпустили домой.

Ранее официально сообщалось, что при взрывах на складе боеприпасов под Каменкой пострадали пятеро военнослужащих.

Напомним, взрывы начались в понедельник, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края. Тогда начался пожар на складах с артиллерийскими боеприпасами. В жилых домах выбило окна, разлет осколков снарядов достигал 15 километров. Огонь уничтожил всю пожарную технику, находившуюся на территории части.


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