Умерла старейшая жительница Рязанской области

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 8 августа, умерла старейшая жительница Касимовского района Галина Садко, пишет
Ее похоронят на старом христианском кладбище Касимова. Сейчас дальние родственники занимаются организацией похорон.
Напомним, в марте 2019 года женщине
Справка
Садко родилась в Касимове. После окончания педагогического училища работала учительницей начальных классов. Когда вышла замуж, уехала к иранской границе, но перед войной вернулась. В 1942 году ее супруг пропал без вести, но женщина так и не вышла замуж во второй раз. С 1950 и до пенсии Садко работала в Касимовском историко-культурном музее-заповеднике.
Фото из группы Мещерские вести
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Тульской области из грунта течет битум четвертого класса опасности
|
cледующая новость →«Дикую утку» включили в государственный реестр водоемов
Знакомимся с кандидатами!