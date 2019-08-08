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13:33, 8 августа 2019 472
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Умерла старейшая жительница Рязанской области

Умерла старейшая жительница Рязанской области

В четверг, 8 августа, умерла старейшая жительница Касимовского района Галина Садко, пишет газета «Мещерские ведомости».

Ее похоронят на старом христианском кладбище Касимова. Сейчас дальние родственники занимаются организацией похорон.

Напомним, в марте 2019 года женщине исполнилось 111 лет. В 2018 году старейшая жительница поделилась секретом долголетия.

Справка

Садко родилась в Касимове. После окончания педагогического училища работала учительницей начальных классов. Когда вышла замуж, уехала к иранской границе, но перед войной вернулась. В 1942 году ее супруг пропал без вести, но женщина так и не вышла замуж во второй раз. С 1950 и до пенсии Садко работала в Касимовском историко-культурном музее-заповеднике.

Фото из группы Мещерские вести


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