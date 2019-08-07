В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева

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В среду, 7 августа, в Киргизии задержали экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом
В штабе утверждают, что Атамбаева увезли в неизвестном направлении. В его резиденции в селе Кой-Таш слышна стрельба.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.