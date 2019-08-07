При задержали экс-президента Киргизии Атамбаева пострадали около десяти человек

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
При задержали экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали около десяти человек.
По словам собеседника агентства, сторонники экс-президента пытались оказать сопротивление сотрудникам спецподраздлений, которые приехали в резиденцию Атамбаева для его
Как сообщает
Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. После выборов он добровольно передал власть новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после этого некоторых чиновников из команды Атамбаева заподозрили в коррупции. Так, под судом находятся два бывших премьер-министра и два экс-мэра столицы.
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента. Надзорный орган заключил, что Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если вину Атамбаева докажут, ему грозит пожизненное заключение.
Фото AKIpress
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →За полгода в Рязанской области умерло 19 младенцев
После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.