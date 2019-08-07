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19:21, 7 августа 2019 154
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При задержали экс-президента Киргизии Атамбаева пострадали около десяти человек

При задержали экс-президента Киргизии Атамбаева пострадали около десяти человек

При задержали экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали около десяти человек. ТАСС со ссылкой на штаб бывшего главы государства сообщает, что травмы получил местный журналист.

По словам собеседника агентства, сторонники экс-президента пытались оказать сопротивление сотрудникам спецподраздлений, которые приехали в резиденцию Атамбаева для его задержания.

Как сообщает РИА Новости, к дому Атамбаева продолжают приезжать машины. Там столпились несколько сотен человек, которые периодически пытаются закидывать камнями силовиков.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. После выборов он добровольно передал власть новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после этого некоторых чиновников из команды Атамбаева заподозрили в коррупции. Так, под судом находятся два бывших премьер-министра и два экс-мэра столицы.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента. Надзорный орган заключил, что Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если вину Атамбаева докажут, ему грозит пожизненное заключение.

Фото AKIpress


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