В Калуге бензовоз после столкновения с легковушкой врезался в столб

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В среду, 7 августа, в районе дома № 11 по улице Дубрава в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщила
По предварительной информации, бензовоз выехал на «встречку» и столкнулся с легковушкой, после чего автоцистерну отбросило на столб и другую припаркованную машину.
В результате аварии пассажир и водитель легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
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