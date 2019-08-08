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10:56, 8 августа 2019 287
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В МЧС рассказали о пожаре в деревянном доме на улице Право-Лыбедской

В МЧС рассказали о пожаре в деревянном доме на улице Право-Лыбедской

В рязанском ГУ МЧС рассказали о пожаре в деревянном доме на улице Право-Лыбедской. В пресс-службе уточнили, что никто не пострадал.

Вечером в среду, 7 августа, на улице Право-Лыбедской загорелся дом №46. На место выезжали пять расчетов.

Напомним, этот дом признали объектом культурного наследия.


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