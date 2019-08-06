Следователи назвали причину смертельной аварии с микроавтобусом в Рязанской области

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
Следователи рассказали, из-за чего рано утром 6 августа в Рязанской области произошла смертельная авария. Водитель микроавтобуса, в котором находились 12 жителей Таджикистана, уснул на скорости 85 километров в час и выехал на «встречку», сообщили издательству «
Микроавтобус Mercedes Vito врезался во внедорожник Toyota Land Cruiser, где ехали отец и сын — мужчины 81 и 58 лет.
В результате погибли шесть человек из Mercedes — четверо мужчин, одна женщина и 14-летняя девочка. Еще восемь участников ДТП пострадали.
Как рассказали выжившие пассажиры микроавтобуса, их водитель дважды засыпал за рулем, его будили.
Напомним, ранее появились
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМинэкономразвития не поддержало запрет на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года
|
cледующая новость →Рязанский бизнесмен вышел покурить и лишился борсетки с 70 тысячами
После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.