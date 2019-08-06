Пострадавшего в аварии с микроавтобусом ребенка доставят в Рязань на вертолете

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
С помощью санавиации в Рязань из сасовской больницы доставят 12-летнего подростка, пострадавшего в аварии, которая произошла рано утром 6 августа. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.
Еще одного пациента сасовской больницы — 35-летнего мужчину — прооперировали.
В Шацке находятся шестеро пострадавших, в тяжелом состоянии находятся трое из них — мужчины 81 года, 48 лет и 38 лет. Состояние еще троих мужчин 58, 28 и 31 года оценивают как среднее.
Напомним, 30-летний водитель микроавтобуса Mercedes Vito, в котором находились граждане Таджикистана,
В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса, среди которых один ребенок, погибли.
Ранее появились
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПожар на военном складе в Красноярском крае потушили
|
cледующая новость →Владимирскую свиноферму «Надежда» закрыли на три месяца
Знакомимся с кандидатами!